Deputetja e Partisa Demokratike ka dorëzuar në kuvend një propozim për ndryshimin e kodit Penal në mbrojtje të gazetarëve.

Në një prooncim për media nga Kuvendi, Zhupa kërkoi që të ashpërsohen dënimet penale në rastet e dhunimit apo kanosjes së gazetarëve apo punonjësve të medias.

Sipas saj kjo është një përpjekje në mbrojtje të fjalës së liri dhe sigurisë së gazetarëve të cilët mund të intimidohen dhe kërcënohen për shkak të detyrës së tyre.

Deklarata e deputetes Ina Zhupa:

Është nga ato raste në fakt ku projektligji prek drejtpërdrejt juve dhe punën tuaj si gazetarë, por edhe të gjithë punonjësve të medias.

Atëherë, jam këtu para jush për t’ju shpjeguar depozitimin e fundit që kam bërë në parlament. Projektligji që synon ndryshimin e kodit penal të Shqipërisë, duke rritur dënimet për ata që kanosin gazetarët, ata që dhunojnë, kanosin, apo vrasin gazetarët, duke uruar që kjo e fundit të mos ndodhë kurrë.

Dënimet janë klasifikuar si dënime për shkak të deytrës dhe klasifikohen me të njëjtën ashpërsi si ato të kryera ndaj punonjësve të Policisë së Shtetit, apo ndaj mjekut.

Për shkak se edhe gazetarët sot për shkak të retorikës kundra gazetarëve që përdor Kryeministri Rama, duke i cilësuar ata si ‘kazan’, duke i cilësuar mediat e kapura, duke i çuar në riedukim, duke i përdorur këto terma të cilat nxisin dhunë, urrejtje, kanë rritur edhe rastet e dhunimeve të gazetarëve.

Vetëm ditët e fundit kemi disa raste, ku janë dhunuar gazetarët e Report Tv, të emisionit Fiks Fare, dhe gazetarë të tjerë të cilët marrin mesazhe kërcënuese, apo kanosen gjatë kryerjes së funksioneve të tyre si gazetarë.

Mos të harrojmë që punonjësit e medias, që nga reporteri, kameramanët, gazetarët të gjithë vënë edhe jetën e tyre në rrezik shpeshherë për të raportuar lajmin. Për të qenë atje ku ndoddh lajmi 24 orë. Ju e keni parë sesi kanë raportuar kolegët tuaj, por edhe ju vetë nga zonat e tërmetit, në ditët e fushatave elektorale, kudo në çdo cep sa herë që ka një ngjarje.

Dhe raportimet e tyre, sidomos kur bëhet fjalë për emisione investigative janë të gjitha në shërbim të zbrdhjes të së vërtetës, në shërbim të interesit publik.

Dhe ky është një mision. Dhe për aq kohë sa gazetari është duke kryer një mision, dhe për këtë mision fisnik që bën ndaj qytetarëve merr edhe kërcënime, merr edhe kanosjen, merr edhe dhunimin, atëherë ashpërsia duhet të jetë maksimale.

Konkretisht unë kam propozuar ndryshimin e nenit goditje për shkak të detyrës, duke futur nenin 137 me këtë paragraf: “Kur kjo vepër kryhet ndaj gazetarit, operatorit, fotoreporterit, apo punonjësit të mediave për shkak të veprimtarisë së tij dhe kur cilësitë e personit janë të dukshme, ose të njohura dërgohet me burgim nga 1-5 vjet.”

Gjithashtu ndryshimin e nenit 138 i titulluar ‘Kanosja për shkak të detyrës’, ku shtohet:”Kur kjo vepër kryhet ndaj gazetarit, fotoreporterit, operatorit, apopunonjësit të mediave për shkak të veprimtarive të tij dhe kur cilësitë e personit janë të dukshme, ose të njohura dënohet me burgim nga 1-3 vjet.”

Këto janë dy ndryshimet që unë kam depozituar në Kuvend. Uroj shumë që si ndryshimet e tjera që kemi depozituar të shqyrtohen, sepse këto kohë jemi duke hasur vështirësi për shqyrtimin, për futjen në axhendën parlamentare, për diskutimin e tyre në komisione në mënyrë të tillë që edhe qytetarët ta dëgjojnë, por edhe deputetët të shprehin mendimet e tyre pro edhe kundër.

Ne nuk imponojmë dot kartona, nuk imponojmë dot votat, por ne kërkojmë zbatimin e rregullores. Që një projektligj që ne e depozitojmë atje të mund të shqyrtohet dhe diskutohdet për interesin publik.

Dhe uroj që ky të mos mbetet sa më gjatë në sirtaret e parlamentit, por të diskutohet dhe sigurisht të votohet pro, sepse nuk ka të bëjë as për majtas, as për djathtas, nuk të të bëjë me përqasje politike, por lidhet me një veprimtari që është shumë e rëndësishme për pushtetin e katërt me sigurinë e gazetrëve, fotoreporterëve dhe punonjësve të medias.

/s.f