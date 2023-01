SPAK urdhëron kontrollin e shtëpisë së Ervis Martinajt në Surrel në kuadër të operacionit “Golden Bullet”.

Forca të shumta elitë kanë zbarkuar këtë të shtunë në banesën e të shumëkërkuarit, fati i të cilit mbetet mister, teksa nuk ka detaje nëse kontrollet e kryera kanë zbuluar sende apo prova që mund të ndihmojnë hetuesit për kapjen e tij.

Gazetari Artan Hoxha ka njoftuar ditën e sotme se Prokuroria ka vendosur të bastisë vilën e Ervis Martinaj, i shpallur tashmë i zhdukur prej muajsh.

Në një postim në Facebook, Hoxha tha se prej më shumë se dy orësh forcat speciale kanë rrethuar vilën ndërsa policia gjyqësore po kontrollon në mënyrë të imtësishme çdo ambjent të saj.

Ai shton se burime nga drejtuesit e aksionit në Surrel, konfirmuan se veprimet po kryhen në kuadër të hetimit të SPAK në lidhje me operacionin “Plumbi i artë”.

SPAK e kërkon Martinajn pas rrëfimit të Nuredin Dumanit se e kishte porositur për të eliminuar Endrit Doklen për 500 mijë euro, detyrë që nuk u krye asnjëherë për shkak se bashkëpunëtori i drejtësisë e kishte konsideruar të vështirë.

Postimi i plotë:

Me ne fund prokuroria, e ndau mendjen per te bastisur vilen e Vis Martinajt, qe ndodhet vetem disa metra larg baneses se kryeministrit Edi Rama ne Surrel.

Prej me shume se dy oresh, nje numer i madh i forcave speciale kane rrethuar vilen e Martinajt ne periferi te kryeqytetit, ndersa policia gjyqesore po kontrollon ne menyre te imtesishme cdo ambjent te saj.

Vila e Martinajt, eshte e mbikqyrur nga nje sistem kamerash sigurie me rezolucion te larte, nderkohe ka dhe nje roje, i cili kujdeset per sigurine e saj.

Prokuroria dhe policia nuk kane dhene ende detaje ne lidhje me urdherin e bastisjes se viles dhe motivacionit te tij.

Burime nga drejtuesit e aksionit ne Surrel, konfirmuan se, veprimet po kryhen ne kuader te hetimit te SPAK, ne lidhje me operacionin “Plumbi i arte”, i nisur pas deshmive te bashkepunetorit te drejtesise Nuredin Dumani.

Nuk dihet pse prokuroria eshte kujtuar kaq vone per te ushtruar kontroll, ne nje nga ambjentet ku Martinaj, ka jetuar gjate viteve te fundit.

Pas kontrollit te ushtruar 10 dite me pare ne rezidencen e familjes Martinaj ne Fushe Kuqe, ky eshte kontrolli i dyte qe ushtrohet 5 muaj nga mbremja e 9 gushtit 2022, kur Ervis Martinaj u zhduk pa lene gjurme ne nje zone ne periferi te Durresit./m.j