Ilir Meta konfirmoi sot se partia e tij dhe ajo e Sali Berishës do të bashkëpunojnë në zgjedhjet locale të vitit 2023.

Duke folur në një konferencë për mediat ai u shpreh se njeh vetëm një Parti Demokratike, atë të Berishës.

I pyetur se kur do të arrihet marrëveshja mes tij dhe kreut të PD, Ilir Meta tha:

“Për mua marrëveshja është e përfunduar. Që do të thotë se do të mbështesim çdo kandidat të Partisë Demokratike. Asaj të vërtetës dhe të vetmes. Është përgjegjësi e saj të zgjedhë kandidatët. Rëndësi për neve ka rrëzimi i bandës së Edi Ramës. Lufta jonë do të jetë në këshillat bashkiakë”.

/a.r