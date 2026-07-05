Një grua gjatë fjalës së saj në protestën para Kryeministrisë, hodhi akuza të forta ndaj kryedemokratit Sali Berisha, të cilin e akuzoi për vrasjet e vitit 1997.
“Jemi rritur me diktatura të ashpra, jemi rritur në kohën e Sali Berishës, që vrau miliona bijë nënash. Nënat janë veshur me shami të zeza. Mos harroni vëllezër, Saliu hapi depot, duke shitur armët, duke futur përçarjen mes nesh, duke na vrarë djemtë e nënave dhe duke hedhur baltë mbi ne. Duhet të jemi të gjithë bashkë”, tha një protestuese.
Kujtojmë se grumbullimi i protestuesve, si çdo ditë tjetër, ka nisur rreth orës 19:00, ndërsa më pas vijuan marshimin drejt godinës së Kryeministrisë.
Gjatë tubimit, qytetarët shprehën kërkesat e tyre, ndërsa në vijim pritet që protesta të zhvendoset në rrugët kryesore të qytetit, në formë marshimi.
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