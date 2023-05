Asimetrike, e quajti fushatën e të dyja palëve politike në Bashkinë e Durrësit për garën e 14 majit analisti Lorenc Vangjeli. Duke folur në ‘Kontrast’ në Report Tv Vangjeli tha se mazhoranca i ofron durrsakëve 2 kryeministra, duke bërë një paralelizëm me vëmendjen e Kryeministrit Rama në këtë fushatë për Durrësin me faktin se kandidatja Sako drejton një bashki e cila në periudhë të sezonit turistik ‘qeveris’ për 1.7 milionë shqiptarë.

“Durrësi nëse e shikon më vëmendje ka një fushatë asimetrike. Të dyja palët kanë zbritur me dinë për ta marrë atë. Kur them asimetrike kam parasysh diçka tjetër. Të majtët prezantohen në Durrës me Kryeministrin Edi Rama por edhe me znj. Sako e cila është jo vetëm si kryrebashkiake por për së paku 2 muaj është edhe ajo kryeministre e shumicës së shqiptarëve pasi në Durrës në sezon turistik kalojnë deri në 1.7 milionë turistë, duke e bërë një pol të rëndësishëm.

Kështu që oferta e socialistëve është e dyfishtë, ndërsa PD është në kërkim të një fitoreje të rëndësishme dhe Durrësi është target. Edi Rama është marrë edhe me kandidatin ndërkohë që Berisha-Meta nuk janë marrë me znj. Sako, por kanë bërë atë që dinë më mirë: Të mallkojnë Edi Ramën. Kjo nuk dihet se sa do të ndikojë të durrsakët”, tha Vangjeli./m.j