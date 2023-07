Edhe pse nga zgjatja e fundit me 6 muaj, Komisionit të Reformës Zgjedhore nuk u zhvillua asnjë mbledhje, Partia Socialiste kërkoi në Kuvend një tjetër zgjatje duke qenë se i përfundon afati në 23 Gusht.

“Komisionit i mbaron mandati në fund të Gushtit. Nëse ne do të ktheheshim në pikën zero siç pretendohet këtu që të krijohet komision nga e para në shtatotr, do të thotë që ne vemë në rrezik Reformën Zgjedhore. Nëse kemi dëshirë të bëjmë reformë zgjedhore komisionin e kemi aty. Komisioni nuk mund të rrijë peng i mosmarrëveshjeve brenda opozitës”, tha Gjiknuri.

Por Partia Demokratike nuk sheh asnjë arsye për ta shtyrë. Deputeti Gazment Bardhi propozon që deri në Shtator të gjendet një mekanizëm veprimi për ta çuar përpara këtë reformë.

“Nuk ka asnjë shkak të arsyeshëm, për të shtyrë, shtyrë, shtyrë pa punë Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nuk mund t’i zgjasni afatin një komisioni, kur ne po tërhiqemi nga kërkesa që kemi bërë”, tha Gazment Bardhi.

Partia Socialiste, nuk përjashton mundësinë për demokratët që të ndryshojnë bashkëkryetarin e këtij komisioni, duke reflektuar kundërshtinë e Gazment Bardhit, dhe grupit të Berishës për Enkelejd Alibeajn.

“A ka nevojë që ju pasi të konsolidoni veten tuaj të ndryshoni njerëzit? Nuk e pengon asgjë. Mund të vini në shtator të shkarkoni një kryetar të vendosni një tjetër”, tha Gjiknuri.

Pas debatit palët i dhanë kohë vetes që deri në 23 Shtator të rigjejnë format e bashkëpunimit.

/f.stafa