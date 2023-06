Mediat prane opozites kane publikuar sot nje fragment video porno, duke pretenduar qe ne te ishte Blendi Klosi.

Por ne fakt e verteta eshte se ajo eshte nje video porno interneti dhe nuk ka asnje lidhe me Klosin.

Me poshte video origjinale nga ku mediat e opozites kane prere nje copez per ta lidhur me Klosin.

Video është shpërndarë nga partia e Sali Berishës, më saktësisht ish-kryeredaktori i RD-së, Bledi Kasmi dhe mbeshtetesi kryesor i Berishes, ne perballjen me Lulzim Bashen, pa ndryshuar asnjehere kahje.

“Behuni gati për një skandal të ri…”, shkruan fillimisht ai.

“Hë, do shkoni më në zyrat e atyre që votuat”, pyeste më vonë ai, ndërsa ka publikuar në adresën e vet edhe foto nga video e pretenduar e Blendi Klosit.