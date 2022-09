Sali Berisha riktheu sërish sot sulmet ndaj ambasadores amerikane Yuri Kim në Tiranë, duke e cilesuar ate serish Guvernatore qe perserit qendrimet e Edio Rames. Për Berishën, është e gënjeshtërt deklarata e ambasadores kur thotë se zyrtarë amerikanë nuk takohen me të shpallur non grata, dhe për këtë solli si shembull takimet Presidentit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, gjithashtu i shpallur non grata me zyrtarë të SHBA, shkruan Top Channel.

Për Berishën deklarata e ambasadores, për të cilin tha se flet si guvernatore, është një deklaratë sikur e ka bërë Edi Rama. Gjithashtu ish-kryeministri u shpreh se nuk takohet me ambasadoren amerikane, nëse znj. Kim nuk do t’u kërkojë falje demokratëve.

“Ka disa pasaktësi, jo të vogla. Së pari zotimi i ambasadores se zyrtarët amerikanë dhe ajo vetë nuk takohen me persona të shpallur është një deklaratë sikur ta ketë bërë Edi Rama. Sepse është gënjeshtër, dhe këtë e di cdo shqiptar. Zyrtarët të DASH takohen madje edhe me kukulla apo ithtarë të Putin, këtu e kam fjalën për Dodik. Kjo është një gjë e pavërtetë. PD mbetet e vendosur për të zhvulluar marrëdhënie shumë të mira, miqësore e të gjithanshme me SHBA.

SHBA janë aksioneri kryesor i sigurisë së botës së lirë dhe ne besoj se duhet të bëjmë cdo kontribut që ky funksion të përmbushet. Natyrisht, nuk bëhet fjalë për marrëdhënie me Soros e mafien e tij. Ka një zotim solemn ‘non grata’ do të jetë vendimi I qeverisë së PD për Soros. Në rastin konkret, ambasadorja që flet si guvernatore sic e keni parë shkon në një superharmoni me elementë të diskretituar kombëtarëisht dhe botërisht si Rama, Balla etj.

Po marr një shembull: Këtu erdhi në një udhëtim Pompeo, ishte lënduese për reputacionin e miqësisë mes dy vendeve kur atë e pritën dy mafiozë të damkosur, Taulant Bego Yaris me Alket Hysenin. Unë mendoj se zonja ka përgjegjësi. Hysenin e larguan si mafia e trojeve të sarandës. Balla ka disa mbiemra të lidhur me drogën. Edhe makina e Gurës, 300 kg drogë nxirrte në maqedoni.

Në njoftimin e tij Pompeo I vuri vizë gjërave, takova tha përfaqëesues të opozitës iraniane.

U bë e famshme ajo fraza e barit. Enver Hoxha u thoshte shqiptarëve se barë do hamë dhe imperializmit amerikan nuk do i nënshtrohemi. Ajo e tha nese votoni Berishen.

I kam prish marrëdhëniet, dhe pa ndjesë publike demokratëve ajo nuk takohet me Sali Bërishën. Arroganca nuk është virtyt. Të kërkojë ndjesë, më pas të tjerat diskutohen.

Lidhur me kryetarin, s’më duket se i shërben asaj qëndrimi që mban ndaj kryetarëve. Jemi dëshmitarë se sa investoi ajo te Basha. Në kohën kur unë, deklaroja se ai ka dy dosje në shpinë, a është e vërtetë. Ku është sot ai.

Tani ka gjet, shpall një tjetër, nuk është se të gjitha këto më kanë dëmtuar. Kanë dëmtuar reputacionin e përfaqësuesit të vendit të madh, dhe nuk është interesi as i saj as i shqiptarëve, por është e trishtë të konstatosh qëndrimin e guvernatores ndaj votës. Duhet ta respektojë do s’do ky është rregulli. Të pretendohet se po respekton shtetin ligjor duke mos respektuar votën, është absurde. Pa votë s’ka shtet ligjor. Se si ka mundësi këto nuk dëmtojnë PD dhe Sali Berishën, por janë totalisht në kundërshtim me konventën e Vjenës këto ndërhyrje.” u shpreh Berisha.

Ndër të tjera, Berisha akuzoi ambasadoren amerikane, se po falsikon historinë duke krahasuar të pakrahasueshmem

“Së fundmi, në mënyrë të përsëritur ka falsifikuar historinë, me heqje fotografish, me këto e ato. Të cilat shqiptarët i njohin nga e shkuara. Nuk duhet të rikthehen gjëra të tilla.

Por, ajo që m’u duk i pafat dhe qesharak, ishte krahasimi, paralelizmi, i ndërprerjes së marrëdhënies diplomatike në vitin 1946 me 1997. Krahasoi të pakrahasueshmen.

Në vitin 1946, marrëdhëniet diplomatike u ndërprenë zyrtarisht nga qeveria e SHBA, por edhe qeveria e Tiranës, sepse në Tiranë u vendos një diktaturë komuniste. Këto marrëdhënie, rivendosjen e këtyre marrëdhënieve, SHBA e përdorën si leverage për vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. Nuk rivendosën marrëdhëniet me Ramiz Alinë derisa u formua Partia Demokratike.

Në vitin 1997, ka dëgjuar apo parë kush ndonjë deklaratë se SHBA ndërpreu marrëdhëniet me SHBA? Kjo është fantazi. Ka pasur një rast që disa diplomatë janë larguar nga pasiguria, por nuk ka kurrë një deklaratë për ndërprerje marrëdhënie apo proces për rivendosjen.

Ajo që ndodhi është kjo, një ambasadore u largua në mes të detyrës dhe një ambasador erdhi, një ish-këshilltar i tre presidentëve të SHBA, Regan, Bush dhe Klinton, dhe ky ishte një mik i shquar i shqiptarëve, Robert Froulin.

Të bësh analogjira, se të leverdis për luftë politike, tregon dobësi ekstreme të paktën në histori, për të mos thënë probleme të tjera.” përfundoi Berisha./m.j