Fatmir Hoxhaj është prej 3 vitesh i arrestuar si i dyshuar për vrasjen e Ahmet Toskës në Fier, ngjarje e ndodhur në lagjen “Sheq i Madh” më 26 Tetor 2020 rreth orës 05:45.

Një javë më parë, emisioni Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus publikoi pamjet e vrasjes së Ahmet Toskës, ku shfaqet një person i maskuar dhe që largohet me nxitim.

Ndërsa në muajin Nëntor 2020, policia ndaloi një person si të dyshuar, banor i të njëjtës lagje. Ai është Fatmir Hoxhaj, i cili u kthye nga Itali ku jeton prej 30 vitesh pasi u njoftua se banesa e tij në lagjen “Sheq i Madh” në Fier ishte kontrolluar nga policia.

Motra e të dyshuarit, në një intervistë që ka dhënë për emisionin Uniko të hënën, thotë se vëllai i saj është i pafajshëm.

Ajo shprehet se vëllain ia akuzojnë për vrasje me paramendim, ndërsa në dosjen e Prokurorisë nuk evidentohet asnjë motiv për krimin.

“I japin një akuzë më vrasje me paramendim pa motiv. Ne në të gjithë dosjen deri sot nuk kemi parë asnjë rresht ku thotë u bë për këtë gjë. Nuk ka asnjë provë. Prokuroria pretendon, se e vërteta ashtu është nuk ka asnjë provë se s’është ai nuk ka lidhje me këtë çështje, nuk ka lidhje me familjen, nuk ka motiv. Pse? Nuk ka asnjë gjë, nuk e di si mund ta lidhin dhe kemi 3 vjet që po luftojmë për këtë gjë. Si mund të mbajnë një person për gati 3 vjet. Mbajnë një njeri të pafajshëm”, thotë njëra nga motrat e të ndaluarit.

Grupi hetimor ka kryer edhe eksperiment ndaj të dyshuarit Fatmir Hoxhaj në lidhje me rrobat dhe ecjen e tij duke e krahasuar me atë të autorit që shfaqet në videon e kamerave të sigurisë.

Hetimet për këtë vrasje po vazhdojnë ende./f.s