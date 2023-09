Një dëshmitar okular ka folur për ngjarjen e rëndë ku mbeti i vrarë me armë zjarri një 41-vjeçar, dy ditë më parë në qytetin e Vlorës.

Sipas tij, viktima, Laert Keka, ishte goditur fillimisht nga mjeti i autorëve, ndërsa më pas njëri prej tyre zbriti nga makina dhe e qëlloi me breshëri, sipas dëshmitarit, në kokë dhe jo vetëm tre-katër plumba.

“Asnjë nga ju nuk e ka kuptuar dinamikën. Ai që u vra ia futi vrapit në këmbë nga serviset deri te banka, aty tentoi të kalonte rrugën. Aty “Audi” po të shikosh në video e hedh si leckë te shkallët e furrës. Duket në video. “Audi” ndaloi te kryqëzimi, zbriti personi, një person i vetëm me “M5”, jo kallash, me silenciator, i vajti te koka, ia zbrazi tre katër herë. “Audi” bën mbrapa me derën hapur për ta marrë këtë gjuajtësin. I ka zbrazur dy-tre breshëri në kokë, jo tre-katër plumba”.