Anticikloni i Azoreve vijon të avancojë më tej drejt gjerësive të Mesdheut duke sjellë me vete ajrin e ngorhtë ku presim temperatura të larta në territorin e Shqipërisë.

E Mërkurë, 13 Dhjetor 2023

Në vendin tonë moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura dhe reshje shiu të përqëndruara në veri, zona qëndrore dhe jugu do të jenë me vranësira dhe kthjellime. Era do të fryjë me drejtim juglindje (SE) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0-1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 4/13°C

Zonat e ulëta 10/19°C

Zonat bregdetare 12/20°C

Kosovë

Kosova për dt. 13 Dhjetor 2023 do të ketë vranësira të dendura. Temperaturat do të regjistrojnë vlera nga 3°C – 7°C në mëngjes deri në 8°C – 14°C gradë Celsius në mesditë.

E Enjte, 14 Dhjetor 2023

Në vendin tonë moti do të jetë me reshje shiu dhe stuhi fillimisht në veri, në mesditë reshje të shoqëruar me shkarkesa elektrike do të prekin zonën qëndrore dhe jugun e vendit. Era do të fryjë me drejtim juglindje (SE) me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0-1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale: