Dyzet e katër minuta mister. Ato që kanë kaluar mes mesazhit të fundit të dërguar në orën 15:56 nga celulari i viktimës te partneri i tij dhe orës 16:40, pra koha në të cilën, sipas Prokurorisë, ndodhi tragjedia. Ndoshta edhe më parë.

Ajo që ndodhi në atë periudhë kohore të shtunën e kaluar është një mister në duart e hetuesve, të cilët megjithatë janë shumë pranë zbardhjes së çështjes së vrasjes që çoi në vdekjen e Klaudio Myrtaj, 34 vjeç, muratori shqiptar nga Vernante, i plagosur fillimisht nga një plumb që e goditi në kokë më pas vdiq në orën 22.50 në spitalin e Cuneos, pas një operacioni të dëshpëruar në përpjekje për ta shpëtuar. Ai mbërriti në Caraglio më pak se dy vjet më parë për të punuar në kompaninë e ndërtimit të kushërinjve të tij.

Hetimet 24-orëshe nga Karabinierët, të koordinuara nga zv/prokurori Attilio Offman, kanë përjashtuar që i riu të kishte lidhje me krimin apo qarqe të tjera kriminale, duke përjashtuar për momentin edhe pistat e krimeve të pasionit, larje hesapesh, vetëvrasje, borxhe të lojërave të fatit dhe lëndë narkotike.

Me pak fjalë, nuk do të kishte asnjë motiv të qartë për atë që fillimisht dukej si një pritë e paramenduar, një ekzekutim, në punishten e vogël të zdrukthëtarisë së një miku në pension në via Umberto I, në oborrin ngjitur me Bashkinë. Klaudio e kishte ndihmuar që nga e marta, ndërsa burri deklaroi se atë pasdite kishte shkuar të merrte benzinë me traktorin, kështu që një vrasës hipotetik mund të priste derisa të dilte nga punishtja, për të surprizuar shqiptarin e vetëm, duke e qëlluar me një plumbi të kalibrit 22 dhe më pas arratisje nga vendi i ngjarjes. Ngjarja është regjistruar larg “syve” të sistemeve të video survejimit, në oborr, por kamera të tilla gjenden drejt rrugës dhe zonave të tjera të vendit.

Hetuesit, të cilët po shqyrtojnë pamjet për të rindërtuar të gjithë historinë deri në detajet më të vogla, e dinë se nga ora 15.10 deri në 15.15 Klaudio shkoi të merrte cigare nga shitësi i duhanit dhe më pas u kthye në dyqan. Më parë, disa persona e panë atë duke drekuar në një restorant në Vernante me mikun e tij, më pas në banak iu bashkua një familjar.

Në dalje, ndoshta treshja u nda. Sipas dëshmive të shumta, Klaudio dhe pensionisti ishin shumë të çuditshëm. Duke supozuar se nuk ka asnjë vrasës, edhe nëse gjithçka mbetet për t’u provuar, nuk do të thotë se arma ishte tashmë në dyqan, e fshehur apo e “harruar”. Ose e sjellë pikërisht atë ditë, pa qëllime të këqija, nga një transportues i armëve dhe silenciatorëve, ndoshta i lidhur me trafikun e paligjshëm në luginën e poshtme të Vermenagna, për të cilën ishte folur tashmë vite më parë, gjë që hap mundësinë, të tmerrshme, por jo të parëndësishme, të një aksidenti fatal. Ndoshta një “demonstrim”, një “lojë” që përfundoi keq. Një përgjegjësi e pavullnetshme, por dramatike dhe fatale e kujtdo që përdori armën, shkruan “La Stampa”.

Prokuroria e cila ka kryer dy kontrolle të tjera në zdrukthëtari në prani të pensionistit dhe avokatit të tij, nuk konfirmon zbulimin e armës. Për më tepër, dikush e ka zhdukur para se një nga klientët e mjeshtrit, një infermiere, t’i jepte ndihmën e parë Myrtajt dhe të ngrinte alarmin. Deri më tani nuk është lëshuar një urdhër paraburgimi, ndërsa priten zhvillime të mëtejshme.

