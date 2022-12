Presidenti rus Vladimir Putini në një intervistë për televizionin shtetëror rus “Rossiya-1” është shprehur se ushtria ruse do të shkatërrojë sistemet e mbrojtjes ajrore “Patriot”, nëse SHBA do të furnizojë me ato Ukrainën.

“Rusia do të shkatërrojë sistemet e mbrojtjes ajrore nëse Shtetet e Bashkuara i furnizojnë ato në Ukrainë. Ne do t’i eliminojmë ato 100%,” tha Putin duke shtuar se Ukraina aktualisht nuk i ka këto sisteme.

Pavarësisht festës së Krishtlindjeve, bombardimet në Ukrainë nuk kanë pasur të ndaluar gjatë mbrëmjes së djeshme. Si pasojë e sulmeve ajrore kanë humbur jetën 16 persona dhe janë plagosur dhjetëra të tjerë. Nëpërmjet një mesazhi në kuadër të festës së Krishtlindjes, Zelensky bëri thirrje që ukrainasit të mos dorëzohen dhe të durojnë edhe këtë dimër.

