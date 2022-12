Mjekja pediatre, Sonila Brati thotë se prej 3 muajsh, ka një numër të shtuar të fëmijëve që janë prekur nga virozat,

Në një intervistë për Euronews Albania, Brati u shpreh se aktualisht janë disa infeksione që po qarkullojnë.

“Jemi në ditë të ngarkuara në këtë periudhë. Ka një periudhë dy-tre mujore që ne jemi në këtë situatë, me viroza, me një numër të rritur të rasteve të pacienteve që vijnë te ne, kërkojnë ndihmë, qoftë në qendrat shëndetësore, qoftë edhe në pediatri. Megjithatë, mund të them që kemi një numër relativisht të rritur të vizitave të pacientëve. Janë disa infeksione dhe problematika që këtë periudhë po qarkullojnë.

Ajo që ne po hasim këtë javën e fundit, nga e hëna deri tani, janë temperaturat e larta te fëmijët, që në fakt shkojnë deri në 5 apo 6 ditë dhe në fakt nuk kanë asnjë lloj problematike tjetër. Unë mund të them që virozat në këtë periudhë janë në kulmin e tyre, pra, që kur vjeshta fillon te ne, që kur fillon shtatori ka një rikthim të virozave”, theksoi ajo./m.j