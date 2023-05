Paralelisht me numërimin e votave për kryebashkiakun e Tiranës, ka nisur edhe numërimi i votave për këshillin bashkiak.

Deri më tani në Tiranë, janë numëruar 19 kuti nga 941 në total. Sipas përditësimit të KQZ, PS ka marrë 34 mandate, e ndjekur nga BF me 17 mandate, PD me 4 mandate, PSD me 2 mandate, dhe me 1 mandat është PR, PDIU, Nisma Thurje dhe BASHKË.