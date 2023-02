Një alarm është ngritur në qendrën tregtare të La Défense në Paris, pasi një zhurmë e madhe në një qendër tregtare çoi në të shtëna me armë zjarri.

Sipas mediave, duke cituar dëshmitarë okularë, një burrë ka vrarë veten me pistoletë, duke shkaktuar panik në zonë.

Incidenti ndodhi në orën 17:15 kur njerëzit raportuan një zhurmë të madhe, e cila bëri që qindra njerëz të vrapojnë në panik për të gjetur strehim.

BREAKING Massive crowd movement in La Défense, Paris. Gunshots were reportedly heard at the 4 Temps shopping center pic.twitter.com/SishTHUhef

#Paris #France explosion and shots heard in shopping center La Defense. People are fleeing the building in panic. pic.twitter.com/c6SbMMIUpc

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 18, 2023