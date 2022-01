Serbët e Australisë në shenjë proteste kanë shkuar para hotelit ku po mbahet i ngujuar Novak Djokovici.

Protestuesit i kanë dhënë mbështetje bashkatdhetarit të tyre, pasi këtij të fundit iu ndalua hyrja në shtetin e Oqeanisë, ndërsa kanë kënduar këngë nacionaliste kundër Kosovës.

Tenisti serb është duke u mbajtur në Park Hotel, një ndërtesë që përdoret nga Qeveria e Australisë për ndalimin e emigrantëve në vend, pasi atij iu refuzua hyrja në Australi të mërkurën. Djokovic nuk u lejua të futet në Australi për të marrë pjesë në turneun grand slam, Australian Open 2022, pasi autoritetet e këtij vendi thanë se ai nuk i kishte plotësuar kërkesat për Covid-19. 34-vjeçari do të qëndrojë në Park Hotel deri të hënën, kur gjykata e Melbourne do ta marrë vendimin ndaj ankesës së tij kundër dënimit nga Australia.

The Serbian Australians at Park Hotel are now lighting candles and singing. It’s their Christmas Eve.

“This is for the refugees” they said. pic.twitter.com/ZK8opNRakh

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022