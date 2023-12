Shprehja komuniste “Armiq të popullit” do të zëvëndesohej me “Armiq të demokracisë” në PD dhe në atë grup, do të futej gjithkush që guxonte të dilte kundër Sali Berishës.

Për këtë, mjafton të kujtojmë përplasjen e tij me Arben Imamin.

“I them artistit Imami, që fyerja që i ka bërë deputetëve është e pafalshme dhe ta dijë mirë, se ai nuk është i denjë për këtë sallë, nuk është i denjë për grupin e deputetëve.

Sot po ju them, ju shkoni në partinë tuaj, e gëzofshi përgjithmonë. S’keni punë me ne”, deklaronte Berisha, kur përjashtonte Pashkon, Zogajn, Imamin etj.

“Kur thuhet se nuk ka vend në këtë sallë ky ose ky, nuk ka vend në këtë sallë Arben Imami dhe le të shkojë te partia e tij, dua të them, se nuk qëndron zoti president.

Nuk qëndron, për arsye se në dhjetorin e 1990, unë nuk i kam thënë askujt, as edhe ndonjë komunisti, që nuk e dorëzonte ende teserën, shko në partinë tënde.

Unë nuk kam qenë asnjëherë anëtar i asaj partie, megjithëse kisha kohë të bëhesha”, iu përgjigj Imami.

