1881- Lindi shtetari turk Mustafa Kemal, i njohur si Ataturk, presidenti i parë i Turqisë. Nën udhëheqjen e tij, sulltani i fundit Muhamed VI u rrëzua në vitin 1922 dhe në 1923 u shpall republika modern turke. Ai kreu reforma të rëndësishme që ishin themeli për krijimin e një shteti modern evropian.

1925- Vdiq revolucionari dhe burrë shteti kinez Sun Yat Sen, babai i Kinës moderne dhe presidenti i saj i parë (1911-12). Në 1894, ai udhëhoqi luftën për përmbysjen e monarkisë dhe në 1905 ai themeloi Lidhjen Federale, e cila në 1912 formoi Partinë Kuomintang. Pas vdekjes së tij, krahu i djathtë i partisë, i udhëhequr nga Chiang Kai Shek, mori Kuomintang.

1999- Vdiq Yehudi Menuhin, një nga violinistët më të mëdhenj të shekullit të 20-të. Ai filloi të luajë në moshën pesë vjeçare, dhe fitoi famë botërore në moshën shtatë vjeçare, kur luajti Koncertin e Violinës së Mendelssohn në një koncert në San Francisko. Në vitin 1963, ai themeloi “Shkollën e Yehudi Menjuhin” për fëmijë të talentuar në muzikë.

2009- Spekulatori financiar amerikan Bernard Medoff, 73 vjeç, pranon në Gjykatën Federale në Manhattan se ai është autori i mashtrimit financiar më të madh në histori, i cili dëmtoi klientët e “skemës së tij Ponzi”, me një skeme homologe investimi te kursimeve piramidale me gati 65 miliardë dollarë. Medof u dënua me 150 vjet burg.

2021- Qyteti amerikan i Minneapolis i pagoi 27 milionë dollarë familjes së afrikano-amerikanit George Floyd, i cili u vra gjatë arrestimit, vetëm për të hequr dorë nga padia. Floyd u shpall i vdekur më 25 maj të vitit të kaluar pasi një oficer policie, Derek Chovin i bardhë, i mori jetën kur e shtypi ne koke me gjurin e tij për 8 minuta e 46 sekonda.