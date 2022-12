Ka shpërthyer festa në stadium teksa Zvicra ka kaluar në avantazh. Ka qenë Xherdan Shaqiri i cili ka shënuar ndaj Serbisë.

Zvicerianët vijnë në këtë përballje si favoritë, pas fitores me Kamerunin dhe humbjes me Brazilin. Ata renditen në vendin e dytë me 4 pikë.

Nga ana tjetër Serbia kërkon fitoren e parë në këtë Botëror pas humbjes ndaj Brazilit dhe barazimit me Kamerunin. Ata renditen në vendin e fundit me 1 pikë.

Switzerland 1-0 SHAQIRI OPENS THE SCORE!pic.twitter.com/SPJOY3Y96y — Fast GøaIs (@i6astv) December 2, 2022

/e.d