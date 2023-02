Sali Berisha duket se ka 2 qasje të ndryshme në betejën e tij përballë 2 kundërshtarëve të tij tashmë, Lulzim Bashës dhe Edi Ramës. E duket se kjo luftë, është më e madhe përkundrejt Bashës se Ramës.

Kjo pasi edhe mënyra se si ka zhvilluar 2 protestat janë krejtësisht të ndryshme.

Në 8 janar, atëherë kur kërkonte të merrte selinë e PD-së, Berisha dhe mbështetësit e tij shkuan me çekiç, me leva, gurë, por në protestën e sotme u pa një tjetër Berishës.

Një Berishë, i qetë, që përcolli vetëm mesazhe politike, që protestuesve iu drejtohet me “ju lutem”.

Kjo video e tregon më së miri.