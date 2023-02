Nga Bajram Peçi

I kemi parë kohë pas kohe. Në mënyrën mjerane se si u shfaqën sot, i vumë re fillimisht te stadiumi “Air Albania”, koha kur Saliu, i penduar që ja kish besuar, donte t’i merrte partinë Lul bravës dhe ja mori copën 10 mijëshe, por jo vulën! Ky grumbull njerëzish, që Sala i cilëson si “populli shqiptar”, nuk janë thjesht militantë, madje mund të mos kenë asnjë bindje ideollogjike e anësi pikpamjesh shtetformuese, por janë besnikë të klanit. Ata do ta ndjekin Salën qenërisht nga mbrapa në përputhje me përcaktimet kanunore, sepse saliu është flamurmbajtësi i klanit, bajraktari, dhe kanuni e ka të kodifikuar si tradhëti daljen nga rrjeshti, nga gardhimi, dhe kalimin në një sinor tjetër bajraku. Janë kodifikime që vijnë nga Mesjeta. Ata nuk i ka bërë Sala me zorr të paditur, ata kanë vendosur vetë të mbeten të tillë!

Nuk është thjesht se ai i mban peng këta të gjorë, që e ndjekin verbërisht nga pas, por ai mban peng demokracinë, atë opozitare për momentin! Ka qenër lajkaxhinj mes tyre, që kopesë 10 mijëshe i vijnë rrotull për të mos braktisur tufën, bashkëpuntorë, deputetë, të pasuruar nga qenja në pushtet e Salës, të pangopur, që shpresojnë se një ditë do hiqet nongrata, Sala vjen në pushtet-mendojnë ata- dhe do rimarrin postet në polici, dogana, tatime, ministrira, gjykata e prokurori, zyra prokurimesh e privilegje të tjera familjare e fisnore.

Sala me Ilirin e Partisë së Lirisë (sa ironik e qesharak emërtimi) kanë kohë që paralajmërojnë në prag tubimesh, si kjo e sotmja, se do e rrëzojnë Ramën, duke përdorur “gjithë mjetet”, duke aluduar përdorimin e dhunës dhe forcën. U mburrën se kjo protesta e sotme do ishte një urugan, por secili (thote një fjalë e urtë) mburret me aq sa i mungon arsyeja! Te mburraveci Sali, dinakëria e shpifjes ka zënë vëndin e mëndjes, është kthyer në arrogancë dhe pedantizëm. Për këtë njeri nuk ka rëndësi e vërteta, përpos se të ringrejë nga asgjëja shpresën se mund të shpëtoj nderin e “nëpërkëmbur” nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe.

Sado ashpër ta sulmoj Saliu Edi Ramën, sa herë t’u rikthehet me histerizëm akuzave, demokracia e ka të përcaktuar qartë mënyrën se si vjen në qeverisje. Ato janë zgjedhjet dhe vetëm zgjedhjet! Fitoi Sale dhe eja, të presim me padurim! Nuhatja e tij dhe qenërve rojtarë të tufës u ka dhënë të kuptojnë se kjo është, tani për tani, e pamundur, çka e bëri edhe njëherë Saliun sot që të çirret e të ulërasë, duke patur në krah e ndihmë edhe ulërimat e çjerrjet e Ilirit!

Nesër, (ose që sot në mbrëmje) ai dhe krerë të tjerë të të dy partive aleate do dalin nëpër grumbullin e pamatë të ekraneve televizive, që i kanë me shumicë nën sundim e pronësi, do ta shpallin këtë 10 mijëshen e sotme si miting madhështor proteste, do orvaten dëshpërueshëm të frymëzojne një rrethim të Parlamentit “në mbrojtje të demokracisë”, duke demonstruar edhe njëherë se ky njeri, tashmë i plakur dhe i rrënuar, është i pandreqshëm dhe që kërcënimet e tij askush më nuk i merr seriozisht, madje as Çimi!