Momenti tronditës kur rrufeja goditi bishtin e një avioni American Eagle plot me pasagjerë disa minuta pasi ai u ul në një aeroport në Arkansas u kap një kamera kalimtare.

Avioni Embraer E175 priti në pistë që stuhia të kalonte përpara se të vazhdonte, ku pasagjerët zbarkuan ndërsa teknikët nxituan në vendngjarje për të vlerësuar dëmet e shkaktuara.

Shikoni videon e kapur nga një kameraman i mediave lokale të quajtur Jason William Hamm…/m.j

Video captures lighting strike hitting an American Eagle Embraer-175 at Little Rock Airport in Arkansas yesterday.

GulfstreamGuy pic.twitter.com/8DoXRw1WRw

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2023