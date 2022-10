Në ngjarje tragjike është regjistruar në Los Angeles. Një 82-vjeçar me aftësi të kufizuara u godit me thikë teksa darkonte në një restorant.

Siç shihet sulmuesi hyn në lokal me një skateboard të kuq dhe thikë në dorë, raporton nypost.

Në pak sekonda, i dyshuari iu afrua të moshuarit nga mbrapa teksa ai ishte ulur në një tavolinë pranë karriges së tij me rrota brenda Taco Bell.

Më pas ai e goditi dy herë me thikë burrin me aftësi të kufizuara një herë në qafë dhe një herë në shpatull dhe shpejt doli me vrap nga dyqani.

Policia e përshkruan të dyshuarin si një burrë tullac në të 20-at ose 30-at e tij gjersa ka disa tatuazhe të identifikueshme./m.j