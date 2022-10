Kryeredaktori dhe pronari i tabloidit serb “Informer”, Dragan J. Vuçiqeviç është shprehur dje se sipas informacioneve që ka nga bashkëpunëtorët e Presidentit të Serbisë dhe Partisë Përparimtare Serbe, Aleksandër Vuçiç po planifikon të japë dorëheqje për të lejuar “dikë tjetër” të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe të njohë Pavarësinë e Kosovës.

Serbia është i vetmi vend në Evropë që prej 231 ditësh nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Sipas kryeredaktorit të “Informer”, që në Serbi konsiderohet si një media në shërbim të pushtetit dhe të partisë së Aleksandër Vuçiçit, këto janë dy arsyet pse ai mendohet se mund të japë dorëheqjen.

“Nëse më lejoni t’u them shikuesve, ky është programi më i ndjekur në Serbi. Duhet të jenë të qetë në këto kohë lufte sepse derisa presidenti Vuçiç është president, Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Federatës Ruse dhe nuk do ta njohë shtetin e rremë të Kosovës”, është shprehur gazetari Vuçiqeviç, transmeton newsbomb.al.

Ai ka vazhduar më tej kur ka thënë se, presidenti serb Vuçiç, praktikisht do t’ia linte njohjen e Kosovës dhe vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë kujtdo që do ta pasonte atë pasi të jepte dorëheqjen.

“Nuk e di sa e zgjuar është të thuash gjithçka… Kam dëgjuar disa gjëra nga disa bashkëpunëtorë të tij nga qeveria që më shqetësojnë. Disa prej tyre thonë se presidenti (Vuçiç) mund të marrë një vendim që, mendoj, është thelbësisht i keq për shtetin dhe për interesat shtetërore dhe kombëtare.

Dhe ai vendim nuk do të ishte njohja e shtetit të rremë të Kosovës, aspak, ose, Zoti na ruajt, të vendosen sanksione ndaj Rusisë, kjo nuk do të ndodhë, por t’ua lëmë ato vendime të tjerëve në një mënyrë që të marrin vendime politike që jo dikush aktualisht pret, disa janë “Ne madje kemi dëgjuar nga SNS se presidenti po mendon të japë dorëheqjen”, tha pronari i tabloidit serb “Informer”, Dragan J. Vuçiqeviç.

Edhe në transmetimin live, gazetari i ka bërë thirrje presidentit Aleksandër Vuçiç që ta mendonte vendimin e tij, nëse është i vërtetë. Ai vetë, tha ai, ishte disi i befasuar, i hutuar dhe i tronditur nga ato informacione, përcjell newsbomb.al.

“Do ta shfrytëzoj këtë rast, ndoshta në mënyrë jo modeste, për ta pyetur presidentin, e kam fjalën në emër të një numri të madh të qytetarëve serbë, nëse është e mundur që ai të mos e bëjë këtë.

Jam i sigurt se askush, për fat të keq apo për fat, nuk është fakt, askush sot në Serbi dhe në këtë pjesë të Evropës nuk mund të udhëheqë një politikë më të mirë se ai. Dhe se ne duhet të qëndrojmë në këtë kurs politik siç dimë. Do të jetë tmerrësisht e vështirë dhe e tmerrshme, shumë në Serbi nuk e kuptojnë vështirësinë e situatës në të cilën ndodhemi”, vijoi pronari i medias në shërbim të pushtetit në Serbi./m.j