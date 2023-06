Shqipëria vazhdon rrugëtimin për në Euro 2024, teksa sonte do të sfidojë Ishujt Faroe. Takimi do të luhet në Tórsvøllur (Torshavn) dhe do të gjykohet nga arbitri qipriot Theouli C.

Pak më parë janë publikuar edhe formacionet zyrtare, ku tashmë janë mësuar edhe titullarët që do zbresin në fushë. Skuadra e drejtuar nga Silvinjo ka grumbulluar deri më tani 3 pikë në 2 ndeshje dhe renditet në vendin e 3-të. Në krahun tjetër, kundërshtarët tanë kanë marrë 1 pikë në 2 ndeshje, duke u renditur kështu në fund.

Ishujt Faroe: Gestsson, Serensen, Vatnsdal, Faero, Davidsen, Joensen, Andreasen, Vatnhamar, Olsen, Edmundsson

Shqipëria: Berisha; Hysaj, Gjimshiti, Ismajli, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Seferi, Cikalleshi, Asani

Live: Ishujt Faroe 0-0 Shqipëria

Minutë pas minute:

1- Nis ndeshja!

KOMENTI LIVE:

1′ Cikalleshi del i vetëm përballë portierit dhe gjen rrjetën, por anësorie e anulon për një pozicion të parregullt.