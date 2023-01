Milan-Inter është finalja numër 35 e Superkupës së Italisë dhe e treta mes këtyre dy skuadrave. Derbi i zjarrtë i Milanos është transferuar në Riad të Arabisë, aty ku skuadrat e Stefano Piolit dhe Simone Inzaghit do të përballen mes tyre për fitimin e trofeut, sfidë që do transmetohet në SuperSport 2 (20:00).

Dy trajnerët kanë përzgjedhur titullarët e finales së sotme. Pioli ka preferuar Kjaer përpara Kalulu si kolegu i Tomorit, ndërkohë që Giroud do të mbështetet nga treshja Leoa-Brahim Diaz-Messiah. Zikaltrit rigjejnë Barellën në mesin e fushës, i vetmi ndryshim krahasuar me titullarët që luajtën përballë Hellas Verona në kampionat. Kristjan Asllani në stol, me mesfushorin shqiptar që shpreson të marrë minuta gjatë ndeshjes.

SUPERKUPA E ITALISË

MILAN-INTER 0-2 (Dimarco 10′, Dzeko 21′)

Kronika e ndeshjes:

21′ Goooooooooool. Interi gjen edhe golin e dytë. Fantastik Edin Dzeko, i cili tundi rrjetën pas driblimit ndaj Sandro Tonalit.

GOLI I DYTË I INTERIT

10′ – Goooool. Aksion perfekt i Interit, qe shkon në zonën kundërshtare, aty ku Dimarco e ka të lehtë të mposhtë portierin Tatarusanu, Zikaltrit në avantazh.

GOLI I INTERIT

/e.d