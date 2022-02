Ndërkohë, Ministria britanike e Mbrojtjes raporton se pjesa më e madhe e trupave ruse janë tashmë vetëm 30 kilometra larg qendrës së Kievit. Por ndërkohë që Rusia thotë se nuk ka asnjë viktimë nga lufta deri tani, britanikët thonë se shifra është shumë më e lartë nga sa kishin parashikuar autoritetet ruse.

/a.r

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022