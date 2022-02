Dashi

Kjo ditë do të shërbejë për të reflektuar, ku do të arrini të kuptoni atë që ju mungon vërtetë. Do të jeni të pavendosur lidhur me disa vendime që duhet të merrni. Nëse jeni vetëm, Marsi ju dhuron një ditë shumë intensive. Në punë, duhet të tregoheni më luftarak. Me fuqinë dhe guximin tuaj, do të tregoni se vleni më shumë nga sa mendoni.

Demi

Gjatë kësaj dite do të ndiheni të shpërblyer sa i takon ndjenjave dhe kjo gjë do ju ndihmojë, pasi dita nuk paraqitet e lehtë. Në mbrëmje parashikohet që të këtë zënka me partnerin/en ose familjarë të tjerë. Nëse keni nisur një projekt të ri, bëni mirë të keni kurajo dhe durim.

Binjakët

Do të jeni në kërkim të mundësive të ballafaqimit me persona të tjerë, por rrezikoni që të mbeteni të zhgënjyer. Tregoni më shumë kujdes për veten tuaj dhe mos i zvarrisni problemet me partnerin/en. Ata që janë vetëm, duhet të kenë më shumë besim në vete. Në punë, Mërkuri do ju lejojë që të zgjeroni kontaktet profesionale dhe të takoni dikë që mund t’iu ndihmojë për karrierën.

Gaforrja

Duke parë se si po ecin gjërat, ndoshta do të ishte më mirë të ishit më spontan dhe të mos ndikoheni nga këshillat e të tjerëve. Ata që janë vetëm do të kenë një ditë të mbushur me takime dhe me gjasë mund të qëllojnë në shenjë. Në punë, mund të korrni rezultatet e dëshiruara, por mos fantazoni shumë.

Luani

Ndryshimet gjatë kësaj periudhe mund t’iu bëjnë veçse mirë, ku do të keni mundësi të reja për t’u dashuruar. Ndërsa sa iu takon beqarëve, Venusi do të jetë në anën e tyre dhe do i bëj më tërheqës. Në punë do të merrni lajme të mira, të cilat duhet ti shfrytëzoni pozitivisht.

Virgjëresha

Nëse doni që në familje të rikthehet qetësia, duhet të shmangni polemikat. Mos i komplikoni gjërat me kokëfortësinë tuaj, por mundohuni të gjeni një kompromis. Ata që janë vetëm, është mirë që të mos krijojnë iluzione ndaj një personi, por duhet të qëndrojnë me këmbët në tokë. Sa i takon punës, propozimet e marra janë shumë të favorshme. Ka ardhur momenti që të bëni një zgjedhje, por bëni kujdes ndaj kolegëve ziliqarë.

Peshorja

Kjo e diel parashikon zhvillime të rëndësishme sa i takon dashurisë, ndonëse ndonjë debat mund t’iu turbullojë. Nëse jeni vetëm dhe jeni në kërkim të shpirtit tuaj binjak, kjo ditë mund t’iu rezervojë një surprizë të këndshme. Në punë do të vlerësoheni dhe do të merrni kënaqësi të shumta.

Akrepi

Nëse keni diçka për të fshehur, mos u druani që të përballeni. Megjithatë një sekret të cilin nuk doni t’ia tregoni askujt mund të zbulohet. Ata që janë vetëm mund të bëjnë miqësi të reja dhe do të përjetojnë eksperienca eksituese. Në punë duhet ti keni idetë e qarta lidhur me një projekt që nuk ka nisur ende. Jini të vendosur, nëse doni të kini sukses.

Shigjetari

Në raportin në çift parashikohet një situatë mjaft e komplikuar, ku duhet të shmangni çdo diskutim pa arsye. Në mbrëmje do të rikthehet harmonia. Për ata që janë vetëm, do të ketë mundësi të shumta për të konkretizuar diçka. Në punë duhet të reflektoni para se të përfshiheni në një bashkëpunim, i cili mund t’iu hapë jo pak probleme.

Bricjapi

Tregohuni të duruar nëse doni që të zgjidhni një çështje dashurie në favorin tuaj. Nëse hasni në pengesa por doni të vazhdoni, duhet të duroni edhe ndonjë keqkuptim. Ata që janë vetëm, do të kontaktohen me një person të së kaluarës dhe do e kalojnë mbrëmjen bashkë. Në punë, duhet të mbani nën kontroll çdo situatë.

Ujori

Nëse doni të merrni faljen e njeriut të zemrës dhe të shmangni keqkuptimet, flisni me sinqeritet. Gjithashtu shtyni vendimet drastike, pasi mund të pendoheni. Lajme të mira parashikohen për ata që janë vetëm, të cilët mund të gjejnë intensitetin me një person special. Në punë, duhet të tregoheni të kujdesshëm ndaj zilive të kolegëve. Suksesi juaj mund t’iu prishë humorin, por injorojini.

Peshqit

Mos u tregoni të ashpër me dikë që e ka pranuar se ka gabuar. Një e papritur në dashuri, nuk do të thotë se raportit i ka ardhur fundi, sidomos nëse bëhet fjalë për gjëra që nuk kanë shumë rëndësi. Ata që janë vetëm, mund të vënë re se di sa miq, nuk janë miq të vërtetë, ndaj rrini larg tyre. Në punë matuni mirë çdo zgjedhjen tuaj.