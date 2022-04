VIDEO/ Kukësi inauguron stadiumin me barazim me Laçin, thjesht 0-0

Kukësi ka inuguaruar stadiumin e ri me një barazim pa gola me Laçin, në aktin e 30-të të kampionatit shqiptar. Në “Kukës Arena” u zhvillua një lojë “shahu”, me të skuadrat që patën gjithë kohës frikën e humbjes. 1 pikë për djemtë e Josës që u jep njëfarë stabiliteti të rënditur menjëherë pas Tiranës, ndërsa kundërshtarët e tyre janë një vend më poshtë dhe për Europën, do duhet të bëjnë gjithçka mirë në javët e mbetura të Abissnet Superiore.