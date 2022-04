Tre ministra të kabinetit dhe dy ministra të kabinetit britanik po përballen me akuza për sjellje të pahijshme seksuale pasi u raportuan në mbikëqyrësin parlamentar të krijuar pas skandalit #MeTo0.

Ata janë në mesin e 56 deputetëve që janë referuar në Skemën e Pavarur të Ankesave dhe Ankesave (ICGS) për rreth 70 ankesa të veçanta.

Akuzat që përfshijnë 56-të përfshijnë bërjen e komenteve seksualisht të papërshtatshme dhe keqbërje më serioze. Të paktën një ankesë besohet se përfshin kriminalitet dhe ka të bëjë me një akuzë se një deputet i ka dhënë ryshfet një anëtari të stafit në këmbim të favoreve seksuale.

Zbulimet vijnë disa javë pasi Imran Ahmad Khan, një deputet konservator, dha dorëheqjen pas dënimit të tij për sulm seksual ndaj një djali 15-vjeçar në vitin 2008. Një deputeti tjetër konservator, David Warburton, iu pezullua kamxhiku këtë muaj pasi u zbulua se ishte nën hetim për ngacmim të dyshuar seksual . Ankesat janë duke u vlerësuar nga ICGS. Sir Lindsay Hoyle, Kryetari i Komunës, është i shqetësuar nga numri i ankesave dhe po përgatitet të nisë një rishikim të praktikave të punës në parlament.

Deputetët punësojnë drejtpërdrejt stafin e tyre dhe merren vetë me problemet e burimeve njerëzore, që do të thotë se mund të jetë e vështirë për punonjësit të sfidojnë sjelljen e papërshtatshme në vendin e punës. Një nga viktimat e supozuara të Warburton punonte për të – dhe menaxheri i zyrës së tij ishte gruaja e tij.

ICGS u krijua në vitin 2018 pas skandalit “Pestminster” dhe lëvizjes #MeToo. Sir Michael Fallon, Charlie Elphicke dhe Stephen Crabb ishin mes deputetëve që u përballën me akuza për pahijshmëri seksuale.

Fallon dha dorëheqjen si ministër për një sërë akuzash të ndyra. Elphicke u burgos për dy vjet pasi u dënua për tre akuza për sulm seksual. Dy nga rastet përfshinin një punonjës parlamentar në vitin 2016 dhe një ishte në lidhje me një grua në shtëpinë e familjes së tij në Londër në 2007.