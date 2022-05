Kievi ka publikuar gjithashtu edhe momentin e shpërthimit. Këshilltari i presidentit ukrainas Mikhail Pontoliak pretendon se Rusia po përdor “armë më të rënda jo-bërthamore” kundër Ukrainës dhe u bën thirrje vendeve partnere që t’i ofrojnë Kievit raketahedhës të shumtë./m.j

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it’s time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ

