Ka hapur dyrt per here te pare hoteli Marriot, ne ambientet e te cilit do te zhvillohet Samiti i perbashket BE-Ballkani Perendimor.

Ka qene kryeministri Edi Rama ai qe ka pare ambientet, duke prezantuar para publikut te gjitha sallat qe do te sherbejne ne funksion te ketij samiti, i realizuar per here te pare ne nje vend te Ballkanit Perendimor!

“Gjithçka gati për të mikpritur Bashkimin Europian në Shqipëri

*hap dyert e veta për herë të parë Hotel Marriot, në kullën e Air Albania Stadium, një mjedis i cilësisë më të lartë ndërkombëtare të mikpritjes “, deklaroi kjryeministri Edi Rama!/m.j