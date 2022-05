Presidenti Ilir Meta ka pritur një grup tifozësh keltikë që kishin ardhur në Tiranë për finalen e Conference League. Me anë të një postimi në Twitter, Meta shkruan se kjo atmosferë i kujton parasjën.

Postimi i Plotë:

Shumë i lumtur të mirëpres në zyrën time një grup të mrekullueshëm tifozësh Celtic FC që kishin mbërritur në Tiranë për finalen e UEFA Europa Conference League.

Një atmosferë që më kujton Parajsën. Përshëndetje Përshëndetje!/m.j

Very happy to welcome at my office a wonderful group of #CelticFC 💚 fans who had arrived in Tirana🇦🇱 for the UEFA Europa Conference League Final. An atmosphere that reminds me of Paradise. 😍 Hail Hail! 🍀🍀 pic.twitter.com/5f3dQEwnQ7

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) May 26, 2022