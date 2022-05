Shqipëria është partnerë e besueshme e Bashkimit Evropian dhe politika e saj e jashtme është në përputhje me atë të Bashkimit Evropian. Ky është përfundimi i eurodeputetëve, anëtarë të Komisionit të Jashtëm në PE.

Pas vizitës së një delegacioni në Shqipëri dhe Mal të Zi, eurodeputetët në Komitetin e Punëve të Jashtme në Parlamenti Evropian u kërkuan të dy vendeve të avancojnë në reformat në lidhje me BE.Të njëjtin vlerësim ato patën edhe për Malin e Zi.

Eurodeputetët kërkojnë nga 2 vendet që të avancojnë në reformat e lidhura me BE-në, duke i dhënë përparësi dialogut politik konstruktiv, demokratizimit, sundimit të ligjit, lirinë e medias dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

“Shqipëria dhe Mali i Zi vlerësuan anëtarët e familjes evropiane, me kontributin e tyre të fortë në sigurinë evropiane. Falënderojmë të dy vendet për angazhimin e tyre të palëkundur ndaj integrimit euroatlantik dhe shtrirjes së qëndrueshme të politikës së jashtme, duke përfshirë sanksionet përballë luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës”, nënvizojnë eurodeputetët.

Nga 23 maji deri më 26 maj, eurodeputetët takuan shoqërinë civile dhe politikbërësit në të dy vendet dhe shqyrtuan fondet e BE-së sipas Instrumentit për Asistencën e Para-Aderimit (IPA).

Në Shqipëri, eurodeputetët takuan mësues dhe studentë në shkollën “Sherif Dervishi”, rindërtuar në kuadër të programit EU4schools, diskutuan përpjekjet për ruajtjen e biodiversitetit të Liqenit të Shkodrës (Skadar) dhe vizituan pikën e kalimit kufitar “Hani i Hotit” Shqipëri-Mali i Zi, i modernizuar. me ndihmën e BE-së.

Pas vizitës, delegacioni, i kryesuar nga Kryetari i AFET-it, David McAllister (EPP, DE), nënvizoi se Shqipëria dhe Mali i Zi vazhdojnë të kryejnë reforma thelbësore në rrethana sfiduese. Delegacioni i PE u bën thirrje të dy vendeve të përqëndrohen në forcimin e reformave të vazhdueshme gjyqësore, të shtetit të së drejtës, zgjedhore dhe të tjera për të mirën e qytetarëve të tyre.

Dialogu politik konstruktiv, respektimi i normave politike demokratike dhe përpjekjet kundër korrupsionit janë thelbësore për avancimin drejt anëtarësimit në BE, thonë eurodeputetët, duke dënuar rastet e retorikës përçarëse, gjuhës së urrejtjes dhe ndërhyrjes politike në gjyqësor dhe media.“Ndërsa Shqipëria dhe Mali i Zi kanë dmonstruar vendosmërinë e tyre për të zbatuar reformat në lidhje me BE-në, unitetin kombëtar, angazhimin konstruktiv midis qeverive dhe opozitës në një proces të rregullt parlamentar, zgjedhjet konkurruese dhe konsultimet publike kuptimplota janë të nevojshme për të avancuar në integrimin në BE”, tha McAllister.

Eurodeputetët përsëritën se ata mbështesin me vendosmëri bisedimet e pranimit me Shqipërinë, së bashku me hapjen e menjëhershme të Maqedonisë së Veriut, kërkuan përforcim të përpjekjeve diplomatike për të zhbllokuar procesin dhe inkurajuan Malin e Zi të shfrytëzojë mundësinë për të avancuar në përmbushjen e standardeve të përkohshme të sundimit të ligjit.

Gjatë vizitës së tij në Shqipëri kryetari i Komitetit për Punën e Jashtme në Parlamentin Europian David McAllister tha se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe Bashkimi Europian nuk ka kohë për të humbur për çeljen e negociatave për Shqipërinë. Ai tha qartë se gjuha e urrejtjes dhe retorika përçarëse ndërmjet palëve politike në vend, do të pengojë procesin e integrimit. Pa një opozitë të fortë dhe konstruktive, tha Mcallister, nuk mund të ketë ecuri në zbatimin e reformave për të mirën e qytetarëve. Ai kërkoi bashkëpunim konstruktiv politik./m.j