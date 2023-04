Këngëtarja nga Kosova, Nita Latifi, e cila po vazhdon rrugëtimin e saj në “Big Brother VIP Albania”, së fundi është më aktive.

Ajo është përfshirë në debate të shumta me disa prej banorëve. Ditën e sotme ajo ka pasur “përplasje” me Efin. Kjo e fundit i ka kërkuar këngëtares nga Kosova që mos të kapet me të.

“Mos e kruaj me mua, oj Nitë, se je dhe në nominim”, u shpreh Efi.