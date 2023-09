Një aksident i frikshëm ka ndodhur në Stamboll, ku një grua shtatzënë ka humbur jetën, raportojnë mediat e huaja.

Burri, i cili po udhëtonte me motor, së bashku me bashkëshorten shtatzënë, u përplasën me një autobus.

Në pamjet e rënda të publikuara në rrjet gruaja si pasojë e aksidentit ka përfunduar poshtë autobusit./m.j