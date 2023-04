Nga Kavaja, gjatë prezantimit të kandidatëve për Këshillin Bashkiak, drejtuesi politik i Qarkut të Tiranës, Erion Veliaj e quajti fyerje atë që po u bëhet demokratëve, të cilët në 14 Maj, Sali Berisha po u thotë të votojnë listën e njerëzve të Ilir Metës dhe ish-LSI.

“A ka fyerje më të madhe për demokratët, që të detyrohen nga Sali Berisha dhe të votojnë listën e Ilir Metës? Të Ilir Metës, armikut më të përbetuar të së djathtës? Atë që rrëzoi çdo qeveri të djathtë? Që minoi çdo qeveri të djathtë dhe tradhtoi çdo pakt me të djathtën? Sot po i kërkohet një demokrati të shkojë dhe të votojë listën e Ilir Metës, që çdo ditë dalin faturat se paguhet nga Rusia. Shokë, kush është ai demokrat që me sinqeritet pranon të shkojë si ‘cjapi te kasapi’? I them të gjithë demokratëve, mos mendoni Saliun dhe Ilirin, se ata boll halle kanë. Mendoni të zgjidhni hallet tuaja që i zgjidh Partia Socialiste dhe Redi Krali, këtu në Kavajë.

Mos u merrni me hallet e Ilirit dhe të Saliut se ato nuk i zgjidhni dot, por që të fyhet çdo demokrat i Kavajës dhe t’i kërkohet që të votojë listën e rublave të Ilir Metës, ku praktikisht po shitet Partia Demokratike, te armiku më i betuar i të djathtës, ky është mëkat i madh. Ndaj, ftesa për çdo demokrat është: O shokë, çunat dhe gocat e Partisë Socilaliste, Redi Krajli dhe Këshilli ynë Bashkiak, janë përditë me ju, janë çdo orë me ju, jetojnë me ju, punojnë për ju dhe janë pjesë e skuadrës tonë fituese”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë së Tiranës tha se lista e kandidatëve të Partisë Socialiste për këshilltarë bashkiakë do të shërbejë për të vijuar bashkëpunimin e shkëlqyer mes Bashkisë dhe Qeverisë për projektet e ardhshme.

“Ata thonë ‘na jepni Bashkinë që të rrëzojmë Qeverinë’. Ne themi ‘na jepni Bashkinë që t’i shërbejmë, bashkë me Qeverinë, interesave të Kavajës’. Bashkia, shokë, nuk është instrument për sherr. Këto 404 apartamente, pa ndihmën e qeverisë, nuk do të bëheshin dot; qendrat shëndetësore, pa ndihmën e qeverisë, nuk do të bëheshin dot; këto rrugë e këto ujësellësa, pa ndihmën e Qeverisë, nuk do të bëheshin dot. Ndaj, duke pasur Redin, që i bie telefonit të Edi Ramës, çdo Ministri, Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, duke pasur Këshillin Bashkiak të Partisë Socialiste, që nuk e braktis detyrën dhe i afron njerëzit, ne e përdorim Bashkinë si instrument për të bërë punë dhe jo si mjet për të hapur sherr”, tha Veliaj.

/e.d