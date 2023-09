Varianti i ri i Covid-19/ Paralajmërimi i ekspertëve të epidemive: Kujdes! ‘Pirola’ përhapet shpejt

Një variant i ri i Covid-19 është duke shqetësuar ekspertët. Pirola është një mutacion i Omicron-it që shpërtheu në vitin 2021 duke shkaktuar një rritje të rasteve dhe vdekjeve me Covid. “Kur Omicron goditi në dimrin e vitit 2021 pati një rritje të rasteve me Covid-19, sepse ishte ndryshe nga varianti Delta dhe shmangte imunitetin e shkaktuar si nga infektimi natyral dhe vaksinimi”, tha specialisti Scott Roberts për buletinin “Yale Medicine” sipas New York Post.