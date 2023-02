Banesa e saj ishte në një situatë kaotike të orendive, dukej që ishte bërë një përplasje e madhe, ajo është sulmuar fizikisht, mbase edhe seksualisht. Mëngjesin e datës 14 është gjetur e hedhur. Kur shoqet e saj e deklaruan sit ë humbur, ajo ishte në spital në gjendje kome. Që në momentin e parë ka pasur nevojë për ndërhyje të specializuar, megjithëse dhe ambasada nigeriane ka ndërhyrë. Duhet të trajtohen me humanizëm këto raste, për të mos vajtuar në kushtet e racizmit. Prokuroria duhet të kishte filluar një hetim të veçantë, pse nuk është publikuar. Nuk mund të punojnë me 20 standarde, nxjerrin një mace që shpëtohet në pemë dhe jo raste kaq të rënda. Është thënë që për shkak të lidhjeve me një politikan kjo ngjarje mund të jetë fshehur”- tha Karamuço.