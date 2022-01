11 vite nga 21 janari, gazetari Fatos Mahmutaj, i cili mbeti i plagosur tha se pavarësisht se ishin të tjerë ata që tërhoqën këmbëzën e armës duke lënë të vdekur 4 persona, ishte ish-kryeministri Sali Berisha ai që dha urdhrin.

“Nuk ka rëndësi kush tërhoqi këmbëzën, urdhri ishte i Berishës! Basha s’ka lidhje, kush e pyeste atë. E dimë të gjithë mirë, që përveç Berishës nuk mund të jepte njeri urdhri. Sot s’ka asgjë në dorë, vetëm një turmë të marrësh e ndjekin nga mbrapa duke provokuar dhunë. Ajo dihet saktësisht urdhrin e ka dhënë Berisha.”, tha ai për Report Tv.

Duke përshkruar momentin ku një plumb i përshkoi dorën për gazetarët Migena Sotiri dhe Arbër Hitaj, Mahmutaj tha se në ato momente të “21 janarit” po qëllohej nga të gjitha anët, ndërsa shtoi se çdo çështje në të cilën Berisha ka “futur hundët” nuk ka marrë fund.

“U qëllua nga të gjitha anët. Drejt njerëzve, u krijua një shok për pak minuta, nuk po merrej vesh ku po qëllonte. Na ka qëlluar dikush nga sipër tarracës së ministrisë dhe ky ishte shefi i sigurisë i ish-kryeministrit të atëhershëm, Sali Berisha. Unë jam një nga 37 të plagosurit, nuk më ka ndodhur gjë e madhe në krahasim nga të tjerët. Ajo që nuk falet është hedhja e baltës mbi drejtësinë.

Kjo çështje është e mbyllur, si ajo e gërdecit, si rruga e kombit, vrasje e Kostra Trebickës, zhdukja e Remzi Hoxhës, ku ka futur hundën Berisha nuk janë kanë marrë ndonjëherë fund…”, u shpreh ai.

I pyetur për protestën e dhunshme të 8 janarit, të nxitur nga Sali Berisha ai tha se është çudi që në 2022 ka akoma të “çmendur” që shkojnë mbrapa ish-kryeministrit.

“Jemi në 2022 imagjino që ka akoma të çmendur që i shkojnë nga mbrapa Berishës. Berisha nuk e ka kuptuar dhe nuk do ta kuptojë kurrë. Berisha ushqehet me frikën e disave ndaj ti, indiferencës e disave ndaj tij dhe me baballëkun e disave. Ky është ushqimi i tij, përderisa nuk i tregohet vendi dhe drejtësia atëherë harrojeni, do të vazhdojë kështu.”, tha gazetari.

Lidhur me zgjedhjen e Metës për të shmangur gazetarët kur e pyetën për “21 janarin”, ai tha se kjo është gjysma e së keqes.

“Gjysma e të keqes, sepse Meta mund t’i quaj kokëpalarë.”, shtoi ai./m.j