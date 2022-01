Të ftuar në emisionin ‘Frontline’ deputetët Luan Baçi dhe Dashnor Sula ka komentuar ngjarjet e njëpasnjëshme që po ndodhin në selinë blu.

Luan Baçi i rreshtuar pranë Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit është shprehur se Kuvendi i 11 dhjetorit nuk mund të konstestohet ndërkohë që deputeti Sula ka kërkuar transparencë dhe ka kërkuar vendimin nga gjykata.

Pjesë nga debati:

Sula: Nuk kemi konflikt me demokratët. As 10% e anëtarësisë nuk ka shkuar për të votuar. Kryesia e Peqinit, Belshit, Gramshit e të gjitha zonave janë me partinë Demokratike, atë institucionale dhe jo me Lulzim Bashën

Baçi: Mos fol kot në ajër. Nëse konteston Kuvendin e 11 dhjetorit..

Sula: Delegatët nuk i verifikon as ti Luan dhe as unë se je i pabesueshëm. Do ta verifikojë gjykata. Unë nuk jam as qorr dhe as shurdh. I pashë delegatët, nuk flas për militantë.

Baçi: Do ta mbyll fare

Sula: Çoje listën në gjykatë. Nuk jemi lëvizja Haxhi Qamil. Gjykata nga i pari tek i fundit. Pranoni dhe prisni vendimin e gjykatës

Baçi: Sot PD Fier ka ditën e themelimit. Ku ishte kryetari? Po dje në Lushnje, Kukës, Gjirokastër?

Sula: Nuk ka shkuar asnjëherë kryetari në festat e PD-së përviti.

Baçi: Nuk e kam ftuar këtë herë se ai nuk është më kryetari i PD-së.

Sula: Jeni bërë qesharakë

Baçi: Do vijë dita dhe do thoni keni pas të drejtë. Pse nuk hyni në zgjedhje?

Sula: Në muajin mars bashkë me Koreshin, ty, Helidon Bushatin do të nisim një lëvizje tjetër dhe do kërkojmë zgjedhje. Po pse kjo është zgjidhje? Partia ka rregulla.

Baçi: Jam dakord që në bazë të statutit të bëhen zgjedhje edhe pas 3,4 muajsh

Sula: Me këtë punë do merremi ne? Me sherre me njëri-tjetrin? Po shokët e tu kanë 4 muaj që nuk vijnë në Parlament e nuk bëjnë një status kundër qeverisë.

