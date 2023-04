Media greke, protothema.gr ka shkruar sot për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, gjashtë ditë më parë, në lokalin e tij në Shëngjin.

Ja çfarë shkruan gazeta greke!

“Në Shqipërinë fqinje, të gjithë po ndjekin me vëmendje zhvillimet që kanë ndjekur vrasjen gjakftohtë të një aktori, biznesmeni dhe kandidati për këshilltar bashkiak të Shëngjinit në qarkun e Lezhës, në veriperëndim të vendit. Videoja që po bën xhiron e internetit, e kapur nga kamerat e sigurisë së lokalit, ku është regjistruar momenti i vrasjes gjakftohtë, është veçanërisht mizore.

Biznesmeni Ardian Nikulaj dhe babai i katër fëmijëve humbi jetën gjashtë ditë më parë, në bar-kafen e tij, kur një i panjohur i veshur si “deliverist” dhe me maskë, i është afruar papritur, ka nxjerrë armën dhe ka qëlluar shtatë herë me armë. E gjithë ngjarja ndodhi në 13 sekonda. Një bashkëpunëtor i viktimës që ndodhej në vendngjarje ka vrapuar në panik për t’i shpëtuar të shtënave me armë. Ndërsa pas ekzekutimit autori ka hipur në motoçikletë dhe është zhdukur drejt një vendi të panjohur. Nikulai, me 7 të shtëna në kokë dhe në trup, u vra pa ceremoni.

Gjithmonë ecte me truprojë!

Gazetari Artan Hoxha, i cili kishte pasur lidhje me viktimën, ka folur së fundmi për vrasjen e tij, duke treguar se Nikulaj lëvizte gjithmonë me truproja. Njëkohësisht ai pranoi se ishte takuar me të dy javë më parë dhe i kishte rrëfyer se do të mbështeste kandidatin e Partisë Demokratike të Shqipërisë në zgjedhjet e ardhshme vendore.

“Ai ka lënë pas katër fëmijë. Ka qenë një lojtar i rëndësishëm në qarkun e Lezhës. Nuk mund të afrohesh lehtë me të, madje ka biznese në Tiranë. Kohët e fundit kisha vënë re se ishte shumë i kujdesshëm në lëvizjet e tij, pasi ishte i përfshirë në hetimin e një mosmarrëveshjeje që zgjati më shumë se 20 vjet. Ai shoqërohej gjithmonë nga truproja.”, tha gazetari, përcjell dritare.net

Rivalitete politike, hakmarrje apo mosmarrëveshje biznesi?

Ndërkohë, hetimet e autoriteteve në Shqipëri janë po punojnë për identifikimin e veprimit dhe motiveve që e çuan në ekzekutimin e Nikulajt. Dallimet politike janë një skenar, pasi në vitin 2021, biznesmeni ishte kandidat për deputet nën siglën e Partisë Socialdemokrate. Prej vitit 2019 ishte anëtar i Këshillit Bashkiak të Lezhës dhe kandidoi sërish për këshilltar bashkiak në zgjedhjet e ardhshme të 14 majit.

Një tjetër skenar është ai i hakmarrjes, pasi Nikulai kishte vrarë vetë një anëtar të familjes në vitin 2000 dhe vrasja e tij mund të jetë një akt hakmarrjeje. Njëkohësisht po shqyrtohet versioni i mosmarrëveshjeve për biznesin dhe për këtë policia po mbledh prova nga e kaluara e biznesmenit për të forcuar hetimet.”/m.j