Fatbardha Likrama, nënë e tre fëmijëve, tentoi t’i shpëtojë dhunës së bashkëshortit, duke u larguar në shtëpinë e motrës, që jeton përballë pallatit të saj në lagjen “Vullnetari” në Elbasan. Por gruaja e dhunuar, që 3 ditë më parë kishte zgjedhur të mos heshtte dhe guxoi të denoncojë dhunën në polici, u mor forcërisht nga shtëpia e motrës për t’u kthyer në gjirin familjar, që ndryshe nga paqja dhe dashuria i ofronte dhunë. Nën këtë presion, e ndjerë e vetme dhe pa mbështetje, 52-vjeçarja i dha fund jetës, duke u hedhur nga kati i tretë i pallatit pasditen e 4 majit.

Sot Fatbardha përcillet në banesën e fundit në ceremoninë që e kanë marrë përsipër prindërit e saj që jetojnë po në Elbasan. Ceremonia do të presë deri në mbërritjen nga Italia të disa familjarëve të Fatbardhës. Në lagjen “Vullnetari” nuk ka asnjë shpallje për vdekjen e Fatmbardha Likramës.

Fqinjët, që më shumë siguri e dinin dhunën që përjetonte gruaja, pas vdekjes së saj, e quajnë familjen bashkëshortore të Bardhës me “zonja” e “zotërinj”, por gruaja ishte edhe nën dhunën e vazhdueshme të kunatës dhe vjehrrës së saj.

Motra e saj, Flutura Kalemaj ka treguar për mediat të gjithë kalvarin e vuajtjeve që 52-vjeçarja ka përjetuar gjatë 30 viteve martesë. Ajo tregon se dhunohej jo vetëm nga bashkëshorti, por nga e gjithë familja e tij.

“E rrihte burri, vjehrri, kunata, vjehrra. Vjehrra me vjehrrin e kapën nga flokët në një rast dhe e kishin marrë zvarrë. Në një rast tjetër burri i theu dhëmbët. Në një rast tjetër motra e burrit, kunata e kishte përplasur në tokë dhe i motrës i kishte rënë të fikët. Kishte 30 vite e martuar dhe që dhunohej. Ata e dhunonin sepse nuk e donin çame. Një vit motra ka fjetur në tokë, nuk e linte vjehrra, i thoshte burrit të saj pse e more çame. Më erdhi para disa ditësh, ishte bërë e verdhë, e kishin lënë pa ngrënë. I dhashë bukë, e mori veten. I erdhi çuni i tha hajde në shtëpi. Motra nuk donte të shkonte, i tha nuk vij. Unë isha në gjumë, ajo kishte ikur. Erdhi pas 2 orësh, kishte marrë rrobat. E kishte vendosur që do ndahej. Më thoshte o ndahem o vras veten”, thotë ajo.