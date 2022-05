Nga Lushnja ku ishte i pranishëm në ceremoninë e homazheve në nderim të Dëshmorëve të Atdheut, Taulant Balla foli edhe në lidhje me zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës.

Për t’ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, drejtuesi politik i Qarkut të Fierit tha se një President i mirë duhet të jetë një emër që të pranohet nga gjithë shqiptarët.

Balla konfirmoi se raundi i parë për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit do të zhvillohet më 16 Maj.

Raundi i parë për zgjedhjen e Presidentit të Republikës do të zhvillohet në datë16 Maj dhe unë besoj që koha është e mjaftueshme me premisën e mirë të nisur dje në konferencën e kryetarëve për një dialog të hapur, konstruktiv e transparent me të tre grupet parlametare të opozitës për t’i dhenë Shqipërisë një President të të gjithë shqiptarëve.” – deklaroi kreu i Grupit Parlamentar të PS.