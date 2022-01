Belind Këlliçi, i cili u pezullua nga kryesia e PD ka folur në Top Talk duke thënë se vendimet e Lulzim Bashës janë nul.

“Për mua është vlerësim ky vendim. Jam i lumtur dhe nuk mund të jem pjesë e shoqatës së Lulzim Bashës. Për mua është nul, nuk ka asnjë vlerë.

Kam zgjedhur të jem me demokratët, me bazën, me të rinjtë e Forumit Rinor dhe për mua ky është rrugëtimi politik, jo bashkëqeverisja me Edi Ramën dhe nuk është të qëndruarit në krah të një personi që ka mision shkatërrimin e PD.

Ky është një kopje e shëmtuar e Edi Ramës. Ky është një vendim nul, nuk ka asnjë vlerë se Basha nuk ka asnjë vlerë, është e shkuara”, tha Këlliçi.