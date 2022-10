Prindërit e Claudio Mandia, 17-vjeçarit që u vetëvra në Nju Jork, denoncuan institucionin privat që ndiqte djali i tyre, EF Academy. Studenti i Salernos u gjet i vdekur në një dhomë kolegji amerikan, ku u mbajt në izolim për tre ditë në pritje të përjashtimit, një dënim për kopjimin e një testi matematike. Ndaj familja e të riut e akuzon shkollën për sjellje çnjerëzore dhe neglizhencë shumë të rëndë.

Siç saktësohet nga Corriere della Sera, e cila transmeton lajmin, akuza- e paraqitur nga prindërit e djalit, përmes avokatit George Bochetto, në Gjykatën Supreme të Shtetit të Nju Jorkut – përfshin drejtorin e Institutit, Vladimir Kuskovski, dekani (një lloj dekani i fakultetit) Wayne Walton, psikologen Chelsea Lovece (e cila e kishte takuar të riun disa herë për të folur për vështirësitë e tij mjedisore dhe mendore) dhe punonjës të tjerë të kolegjit.

Nëntë akuza për të cilat kërkohet dënim, ndër to “vdekja e shkaktuar nga sjellja e institucionit, ndalimi abuziv, neglizhenca në menaxhimin e aspekteve të ndryshme të jetës akademike dhe mbi të gjitha trajtimet disiplinore, vuajtjet psikologjike të shkaktuara me vetëdije, keqtrajtimi dhe abuzim me fëmijët”. Sipas prindërve të Klaudios, shkolla e dinte se djali i tyre po kërcënonte të bënte vetëvrasje dhe pavarësisht kësaj, e mbajti në izolim për ditë të tëra.

Detajet e ankesës – Në raport tregohen orët e fundit të Klaudios, djali kërkoi ndihmë me e-mail, ishte i kequshqyer për shkak se disa vakteve nuk i ishin servirur dhe kishte marrë një vizitë të shkurtër nga disa shokë për t’i përshëndetur, një herë të fundit përpara dëbimit, të planifikuar për ditën tjetër. Ky i fundit kishte vënë re shenja plage në qafë dhe kishte njoftuar shkollën.

Rasti – Klaudio, me origjinë nga Battipaglia, ëndërronte të bëhej menaxher dhe të punonte në fushën e ekonomisë dhe për këtë kishte vendosur të “fluturonte” drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai u gjet i vdekur më 17 shkurt pasi motra e tij, gjithashtu studente, dyshoi se nuk i përgjigjej telefonit të saj. Vdekja e djalit ndodhi pak orë pas ditëlindjes së tij të 18-të. Familja kishte deklaruar shpejt se studenti i ishte “nënshtruar një trajtimi të paimagjinueshëm nga administrata” e institucionit që ndiqte në Nju Jork.