Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmit që u publikua në media se një shqiptar në Britani të Madhe u mbajt për 15 orë në qeli pasi efektivët britanikë ngatërruan çajin e malit me marjuanë. Rama shkruan se kjo është një situatë dëshpëruese dhe se ‘persekutorët’ e piktorit Agim Agaj duhet të mbajnë përgjegjësi.

Në postimin në ‘Twitter’, Rama i ka bërë tag edhe kryeministrit britanik, Rishi Sunak, ndërsa ngre pyetjen se si do reagonte ai nëse një shtetas britanik do të përballej me një situatë të tillë në vendin tonë. Rama ka publikuar postimin e një avokati shqiptar në Britani, Andi Hoxhaj që kishte ndarë lajmin e arrestimit të piktorit shqiptar Agim Agaj pasi policia kishte ngatërruar çajin me lëndët narkotike.

“Ju bëj thirrje ta lexoni të plotë dhe i falënderoj shumë autorët e asaj historie të trishtë, jo vetëm në emër të Agimit dhe shqiptarëve, por edhe për ndriçimin e vështirësive me të cilat përballen njerëzit e guximshëm që kanë emigruar në ky vend i madh. Shqipëria është plotësisht e përkushtuar për të ofruar gjithçka që është e nevojshme për një luftë të suksesshme kundër rrjeteve kriminale. Megjithatë, nëse Britania nuk mund të tregojë respekt për komunitetin shqiptar me veprime në vend të fjalëve, si mund të presim bashkëpunim të suksesshëm midis qeverive tona?

Të gjithë e dimë përgjigjen, por ajo që nuk jam i sigurt është se si miku im Rishi Sunak do të përballej nëse një shtetas britanik do të arrestohej në Shqipëri për bartjen e çajit anglez dhe do të akuzohej si tregtar droge! Kjo situatë është dëshpëruese dhe persekutorët e Agimit duhet të mbajnë përgjegjësi!

“Andi Hoxhaj është një anëtar brilant i komunitetit shqiptar, që jep drejtësi në Britani, ndërsa Agimi është një piktor shqiptar punëtor që lyen shtëpi për britanikët. Çfarë po shkakton një padrejtësi kaq të rëndë në Britani që këta individë të virtytshëm të vuajnë kështu?”, shkroi Rama në Twitter.

/e.d