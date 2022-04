Një 27-vjeçar shqiptar ka futur në kurth një 17 vjeçare greke duke u hequr në rrjetet sociale si Pakistan për ta njohur më pas nga afër dhe për të kryer aktin e rëndë, atë të përdhunimit.

17 vjeçarja e ka denoncuar atë në polici e Korydallosit duke thënë se ai ishte pakistanez, duke mos marrë parasysh që ishte shqiptar. Ai ka përdorur një profil të rremë në Instagram, përmes të cilit i është afruar nxënëses së Liceut të 2-të dhe pas komunikimeve të vazhdueshme e ka bindur që të takohen.

Ai iu prezantua si pakistanez 17-vjeçares dhe më pas e dërgoi në një ambient të mbyllur në Korydallos dhe pasi ndezi televizorin në “kupë të qiellit” që të mos dëgjonin njerëzit aty pranë, ai përdhunoi vajzën greke.

Madje, guximi i tij ishte i tillë që pas aktit të tij dhe pasi kishte lënë “gjurmë gjenetike” në bluzën dhe trupin e saj, teksa e ka marrë me motor duke e ka kthyer në shtëpinë e saj, ndërsa e ka kërcënuar që të mos thotë asgjë, duke i thënë se sapo kishte dalë nga burgu.

Si nisi njohja

Pak ditë më parë, studentja 17-vjeçare nga Kamatero e njohu 27 vjeçarin përmes Instagramit i cili shfaqej me pseudonim në rrjetet sociale. Ajo nuk e imagjinonte atë që e priste. Ai e bindi adoleshenten të takoheshin në orën 21:30 jashtë shtëpisë së saj për një shëtitje. Ai shkoi dhe e mori me motor duke e çuar në një park në zonën e Korydallos duke u sjellë në mënyrë agresive me vajzën ndërsa kjo e fundit kërkonte që ta kthente në shtëpinë e saj. Por shqiptari gjaknxehtë kishte plane të tjera, shkruan Protothema.

Përdhunimi

Ora ishte 22:10. Autori, në vend që ta çonte në shtëpinë e saj, e çoi në një apartament në katin përdhes në të njëjtën zonë, aty ku edhe e përdhunoi. Ai mbylli derën, ndezi televizorin që fqinjët të mos dëgjonin se çfarë po ndodhte u zhvesh dhe u vërsul mbi të miturën. Skena horror zgjati rreth gjysmë ore. Vajza rezistoi dhe me gjithë forcën që i kishte mbetur iu lut të ndalonte. Por më kot… Pas përfundimit të aktit të tij, shqiptari dhe pasi kishte lënë gjurmë gjenetike në bluzën e 17-vjeçares, e urdhëroi atë të ngrihej dhe ta çonte në shtëpinë e saj. Madje, ai i kërkoi të mos fliste për të gjitha gjërat e tmerrshme që pësoi, duke i thënë se së fundmi ishte liruar burgu i Korydallos. Vajza pak më vonë dhe në gjendje shoku ka shkuar në policinë e Korydallos ku ka denoncuar përdhunimin e saj.

Në fakt, ajo ka bërë një përshkrim të shqiptarit dhe profilin që përdor në Instagram, ndërsa është urdhëruar të kontrollohet nga mjeku ndërsa i është marrë bluza me gjurmën biologjike të autorit dhe është dërguar në laboratorët e mjekësisë ligjore për analiza. 27-vjeçari u arrestua në shtëpinë e tij në Agia Varvara./panoram.al

g.kosovari