Kiara publikon edhe një tjetër fotografi me Luizin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Ende nuk kanë kaluar 48 orë që kur Kiara është larguar nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Moderatorja shqiptare e ftuar dje në “Fan Club” u përlot kur pa klipin me momentet më të bukura brenda shtëpisë së bashku me Luizin.

Por, sot ajo ka publikuar sërish një fotografi në llogarinë e saj në Instagram, ku shfaqet në krahët e këngëtarit shkodran.

Fillimisht kjo fotografi është publikuar nga tezja e Kiarës, dhe më pas kjo e fundit e ka shpërdarë në Instagramin e saj./m.j